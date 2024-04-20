Antalya'da denizde mahsur kalan genç, insansız cankurtaran ile kurtarıldı

Fırtına ve sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Antalya'da, denizde mahsur kalan genç uzaktan kumandalı insansız cankurtaran yardımıyla kurtarıldı.

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde denize giren 19 yaşındaki Bedirhan Kiril, fırtına nedeniyle boyu 4 metreye kadar ulaşan dalgalar nedeniyle boğulma tehlkiesi atlattı.

Denize girdikten bir süre sonra açığa sürüklenen genci fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Bu sırada sahilde bulunan dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, genci kurtarmak için can yeleğini giyerek denize girdi.

Olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, uzaktan kumandalı insansız cankurtaranı yollayarak Kiril ve Sunduvaç'ı sahile çekti.

İlk müdahalesi sahilde yapılan genç, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, olayla igili şunları söyledi:

“Kendime can yeleği aldım, suya atladım. Başka ekipmanım yoktu. Onu sakinleştirdim, önce kıyıya gelmeyi denedik başaramayacağımızı anlayınca tekrar açığa gittik. Çünkü dalgadan daha az etkilenmemiz gerekiyordu. Ardından sakin sakin yüzmeye başladık. Kıyıdaki robotu ve ekipleri görünce tekrar kıyıya yaklaşmaya başladık. Neyse ki bu sefer başardık. Bu tür havalarda kimsenin denize girmemesi gerekiyor."