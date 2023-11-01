Antalya'da falezlerde bulunan cansız bedenin, 13 yaşındaki Aylin'e ait olduğu belirlendi

Antalya'da falezlerde cansız bedeni bulunan kişinin, 1 hafta önce kaybolan ortaokul öğrencisi Aylin Kaya (13) olduğu ortaya çıktı.

Antalya'da bulunan cansız bedenin, 1 haftadır kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Aylin'e ait olduğu belirlendi.

Olay, 30 Ekim saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1540 Sokak'ta meydana geldi. 30 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalıkta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu bildirdi.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve deniz polisi sevk edildi. Bulunan cesedin bir gence ait olduğu belirlendi. İnceleme sonrası ceset, kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AİLE DNA ÖRNEĞİ VERDİ

Soruşturma kapsamında, 25 Ekim'de okul servisinden indikten sonra ortadan kaybolan ortaokul öğrencisi Aylin Kaya'nın ailesi de Adli Tıp Kurumu'na davet edildi. Kimlik tespiti için dün sabah saatlerinde kuruma giden Natalya Kaya ve Suat Kaya, DNA örneği verdi. DNA testi sonucunda ölü bulunan kişinin 13 yaşındaki Aylin Kaya olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.