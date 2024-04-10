Antalya'da feci kaza: 29 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kaza sonucu 29 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis aracı, meydana gelen kazada otomobille çarpışarak devrildi. 29 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı istikametinden Gündoğdu istikametine gitmekte olan otel servis aracı, Fevzi Çakmak Caddesi'nden Turizm Caddesi'ne çıkan otomobille kavşakta çarpıştı.

Kazada çarpışmanın şiddetiyle 50 metre sürüklenerek yan yatan otel servisinde bulunan 28 otel personeli ile servis sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.