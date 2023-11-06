Antalya'da hasta yakınından hekime saldırı!

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisinde görevli Doktor Gülizar Yıldırım bir hasta yakınının saldırısına uğradı. SES Antalya Şubesi Eşbaşkanı Dr. Kaan Taşer saldırıya tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisinde görevli Doktor Gülizar Yıldırım bugün bir hasta yakınının saldırısına uğradı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Eşbaşkanı Dr. Kaan Taşer, Yıldırım'ın maruz kaldığı saldırıya ilişkin sendika binasında açıklama yaptı.

Taşer, “Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde Dr. Gülizar Yıldırım’ın hasta yakını tarafından darp edilmesini kınıyoruz ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şiddet sağlık politikalarından bağımsız değildir. Artık yeter sağlıkta şiddet sona ersin diyoruz” ifadelerini kullandı.

Taşer, “Ger hastanede onlarca, yüzlerce güvenlik görevlisi var. Fakat şiddet gittikçe tırmanıyor. Şiddet dönüşüm denilen ve AKP hükümetleri dönemlerinde hızlandırılan piyasacı uygulamalar yaygınlaştıkça artmaya başladı. Sağlık alanını kar elde etme alanı olarak gören, sağlık hizmetlerini üretim-tüketim ilişkisi içinde metaya dönüştüren ve her gün kışkırtılan sağlık talebi ile yöneticilerin değersizleştiren dil ve üslubu ile bu sistem şiddet üretiyor” dedi.

Şiddeti üreten sağlık emekçilerini itibarsızlaştıran söylemlerin sona ermesi için çağrıda bulunan Taşer, şunları dile getirdi: “Bizler sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları, şiddetle mücadele için etkin bir ceza yasasının çıkarılması, sağlık alanında şiddeti doğuran sağlık politikalarından vazgeçilmesi, sağlık ve yaşam hakkını öne çıkaran koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen bir sağlık sistemi talebini dile getirmeye devam edeceğiz. Bu sistemi inşa edinceye kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.”