Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Antalya'da İzzettin Söğüt, kaldığı huzurevinde husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır yaşamını yitirirken Ahmet Özdemirel ise ağır yaralandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde İzzettin Söğüt isimli kişi kaldığı huzurevinde bıçakla saldırdığı iki kişiyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı.
Olay, saat 01.30 sıralarında ilçeye ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Mektep Sokak'taki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi.
İzzettin Söğüt (65), aralarında husumet olduğu öne sürülen ve kendisiyle aynı huzurevinde kalan Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel'e (74) bıçakla saldırdı.
Söğüt olay sonrası yangın merdiveninden kaçtı. Huzurevi görevlilerinin ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay sonrası çalışma başlatan ekipler, Söğüt'ü Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalayıp gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Söğüt, işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edilerek Antalya'ya getirildi.
Selçuk Goncegül ve Ali Serdar’ın cenazeleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.