Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'da İzzettin Söğüt, kaldığı huzurevinde husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır yaşamını yitirirken Ahmet Özdemirel ise ağır yaralandı.

Güncel 03.05.2024 09:56 Giriş: 03.05.2024 09:56

Güncelleme: 03.05.2024 10:12 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA