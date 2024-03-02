Antalya'da ikinci piton vakası: Bu kez daireden çıktı

Antalya’da, sahibine ulaşılamayan boş bir evde 1.5 metre uzunluğunda piton bulundu. Ekipler tarafından adresten alınan piton, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi. Kentte geçtiğimiz ekim ayında da bir apartmanın giriş kapısı önünde piton bulunmuştu.

Antalya’da bir apartman içerisinde boş dairede bulunan 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu. Daha önce de bir sitenin bahçesinin demir kapısında piton bulunarak el konulmuştu.

Edinilen bilgiye göre, dün (1 Mart) Kepez ilçesi Ayhanoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir apartmanda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda piton olduğu ihbarını alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri adrese intikal etti. Ekipler, adreste yakaladıkları pitonu cam akvaryuma koydular.

Piton daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi. Pitonun boş bir evde bulunduğu ve sahibine ise ulaşılamadığı öğrenildi.





İKİNCİ VAKA

Kentte geçtiğimiz aylarda da Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş kapısında delikli demir kapıya kahverengi renkte ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanın dolandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmişti. Yılan, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile de kayda alınmıştı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden alarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim etmişti.