Antalya'da ilkokulda çocuğa taciz iddiası: İddianame hazırlandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Hasan-Fatma Çavlı İlkokulu'nda 1'inci sınıfa giden çocuğun öğrenciler ve bir veli tarafından taciz edildiği iddialarının ardından savcılık A.D. isimli veli hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı” suçlarından dava açıldı. Duruşma 22 Şubat'ta görülecek.

Antalya’da 1'inci sınıfa giden bir çocuğun öğrenciler ve bir veli tarafından taciz edildiği iddialarına ilişkin iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre, Konyaaltı ilçesinde bulunan Hasan-Fatma Çavlı İlkokulu’nda 1'inci sınıfa giden çocuğun öğrenciler ve bir veli tarafından taciz edildiği iddia edilmişti.

Anne M.A, A.D. isimli veli hakkında suç duyurusunda bulunmuş, olay hakkında soruşturma açılmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddilara ilişkin iddianame hazırlandı. “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı” suçlarından açılan davanın ilk duruşması 22 Şubat tarihinde görülecek.

"BEYANLARINA İTİBAR EDİLEBİLİR"

İddianamede, çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanınca düzenlenen rapora yer verildi. Raporda, uzmanın mağdur çocuğa ilişkin “zihinsel ve ruhsal değerlendirildiğinde beyanlarına itibar edilmesine engel oluşturabilecek psikiyatrik bir hastalığının olmadığı ve beyanlarına itibar edilebilir olduğu, yönlendirmeye açık olduğu kanaatine varılmış” görüşlere yer verildi.

İddianamede şu ifadeler yer aldı:

“Şüphelinin 1. sınıfa giden çocuğu ile ilgilenmek üzere sürekli okula gelerek teneffüslerde mağduru bisküvi alıp ikna etmek suretiyle kolundan tutarak cinsel amaçlı olarak kişi hürriyetini kısıtlamak suretiyle mağdurun ifadesinde anlatıldığı biçimden birden fazla cinsel istismarda bulunduğu göz önüne alınarak sevk maddeleri gereğince cezalandırılması talep edildi.”