Antalya'da iş cinayeti: Çatıda tadilat yapan inşaat işçisi 21 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tadilattaki 5 yıldızlı otelin çatısında çalışırken 21 metre yükseklikten düşen 26 yaşındaki Harun Çetin isimli inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Antalya’da bir otelin çatısında çalışırken 21 metreden aşağıya düşen 26 yaşındaki inşaat işçisi Harun Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, Manavgat'ın Ilıca-Kumköy Turizm Bölgesinde Sahil Caddesinde bulunan tadilattaki 5 yıldızlı otelin çatısında yaşandı. Çalışmakta olan inşaat işçisi henüz bilinmeyen bir nedenle 21 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde 26 yaşındaki inşaat işçisi Harun Çetin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakolu ve Olay Yeri İnceleme birimine bağlı ekipler sevk edildi.

Harun Çetin’in cenazesi Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.