Antalya'da iş cinayeti: İnşaatın 6. katından düşen 19 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi
Antalya Finike'de inşaatın 6. katından düşen Yusuf Sami Şahin adlı 19 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Antalya'nın Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi'nde yapımı süren bir apartmanın inşaatında çalışan 19 yaşındaki Yusuf Sami Şahin, temizlik için çıktığı binanın 6. katından 4,5 metrelik ucunda kanca bulunan demir parçasını aşağı atarken dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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