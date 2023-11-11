Antalya'da iş cinayeti: Kepçe ile kamyonet arasında sıkışan işçi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir arazide kepçe ile çalışma yapan işçi Hayri Efe, el freni çekili olmayan kamyonetin geriye hareket etmesi sonucu iki araç arasında sıkışarak öldü.

Çalışma Yaşamı 11.11.2023 21:00 Giriş: 11.11.2023 21:00

Güncelleme: 11.11.2023 21:04 Kaynak: AA

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Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı arazide kepçe ile kamyonetin arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti. Şıhlar Mahallesi'nde bir arazide kepçe ile çalışma yapan işçi Hayri Efe, kepçeden kamyonetine yakıt aktardığı sırada, el freni çekili olmayan kamyonetin geriye hareket etmesi sonucu iki araç arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Efe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Efe'nin cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.