Antalya'da kadın cinayeti: Boşanma dilekçesini geri çekti, bir gün sonra katledildi!

Antalya'da, Nursel Y., isimli kadın boşanma davası açtığı Fatih Y. tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Nursel Y.'nin yakınlarının ikna etmesi üzerine boşanmak için verdiği dava dilekçesini dün geri çektiği öğrenildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir erkek, kendisinden ayrılmak isteyen kadını av tüfeğiyle öldürdü. Zanlı daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Fatih Y., evli olduğu 38 yaşındaki Nursel Y.'yi Alacami Mahallesi Gökçepınar yolu mevkisindeki kendilerine ait arazide av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Fatih Y'nin intihar etmeden önce telefonla arayarak "Hakkınızı helal edin" dediği yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, Fatih ve Nursel Y'nin cansız bedenleriyle karşılaştı. İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

YAKINLARI AYRILMAMALARI İÇİN İKNA ETMİŞ

Nursel Y. ve katil Fatih Y.'nin ayrılmamaları konusunda daha önce yakınları tarafından ikna edildiği, boşanma dilekçesi veren Nursel Y'nin dün (15 Nisan) dilekçeyi geri aldığı, bugün için de psikoloğa gitmek için randevu aldıkları belirtildi.