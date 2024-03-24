Antalya'da minibüsle cip çarpıştı: 6'sı çocuk 12 yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde minibüs ile cipin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Antalya Serik'te minibüs ile cip çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı.
Suriyeli Müheydi El Halaf idaresindeki 63 MC 3875 plakalı cip, Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde Rusya Andrei Kalmykov'un kullandığı 34 GFC 027 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücü El Halaf ile cipte bulunan 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 7'si sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, diğerleri ayakta tedavi edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minibüs sürücüsü Kalmykov, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.