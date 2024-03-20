Antalya'da, öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı: 9 yaralı

Antalya'da öğrenci servisi ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde öğrenci servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Yukarıkocayatak Mahallesi Küme Evleri mevkisinde İ.Y. idaresindeki öğrenci servisi ile Mahmut Y'nin kullandığı işçi taşıyan minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada, öğrenci servisindeki 12 çocuktan Ramazan K, Nihal Nur Ü, Ümmü B, Alperen K, Fatma A, Bahriye T, Fatmanur G, Zeynep G. ile minibüs sürücüsü Mahmut Y. yaralandı.

Ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.