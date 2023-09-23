Antalya'da ormanda çıkıp teknelere sıçrayan yangın, kontrol altına alındı
Antalya'da Aksu Çayı kenarında çıkan yangın teknelere sıçradı. Çayın kenarında bakımı yapılan teknelere de sıçrayan yangın saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Antalya'da Aksu Çayı kenarındaki ormanda çıkarak teknelere sıçrayan yangın söndürüldü.
Kundu bölgesindeki Aksu Çayı kenarındaki ormanda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, çayın kenarında bakımı yapılan teknelere sıçradı.
3 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
Karadan itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangının rüzgarın da etkisiyle yayılması üzerine havadan müdahale kararı alındı.
Yangın, 3 saat sonra kontrol altında alındı. 1 hektar kızılçam alanının zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapılıyor.