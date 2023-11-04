Antalya'da otel inşaatından düşen işçi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde, Belek Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı bir otelin inşaatında işçi olarak çalışan 24 yaşındaki Mehmet Yılmaz, inşaatın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı 04.11.2023 17:00 Giriş: 04.11.2023 17:00

Güncelleme: 04.11.2023 17:02 Kaynak: AA

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Antalya'da bir otelin inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti. Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı bir otelin inşaatında işçi olarak çalışan Mehmet Yılmaz (24) inşaatın 3. katından dengesini kaybederek düştü. Zemine düşen Yılmaz, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.