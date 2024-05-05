Antalya'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.
A.G'nin kullandığı 07 ALM 732 plakalı otomobil, dün Ahmet Aliağa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Damla Alnar'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen çocuk kurtarılamadı.
AA'nın aktardığına göre, gözaltına alınan otomobil sürücüsü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.