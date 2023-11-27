Antalya'da sahilde bebek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile bir kız bebeğin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da sahilde bebek cesedi bulundu.

Alanya ilçesinde Kargıcak Mahallesi'nin sahil kısmında bebek cesedi olduğunu fark edenler durumu, İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bir aylık olduğu değerlendirilen kız bebeğin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.