Antalya'da scooterlara özel düzenleme geliyor: Vali Şahin'den açıklama

Antalya'da valilik scooterlarla ilgili harekete geçti. Vali Hulusi Şahin scooterlara özel bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Usulsüz kullanıma asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi turizm kenti Antalya'da da elektrikli scooterler ulaşımda yoğunlukla kullanılıyor. Kent içinde çoğunlukla gençler tarafından tercih edilen scooterler, zaman zaman trafik kazalarına da neden oluyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, scooterlerle özel bir çalışma yaptıklarını söyledi.

DHA'ya açıklamada bulunan Vali Şahin, "Bu kadar çok sayıda olamazlar" dediği scooterlerle ilgili geniş çaplı bir toplantı yaptıklarını ve çözüm aradıklarını söyledi. Kentin yol kapasitesinin bu yoğunluğu kaldıracak halde olmadığını savunan Vali Şahin, "Bu usulsüz kullanıma asla müsaade etmeyeceğiz. Usulüne uygun olmayan, protokolüne uygun olmayacak sayıda, fazlaca konuşlandırmış şirketler var. Bunlara tahammül etmeyeceğiz. Cezai işlemleri en sert şekilde yapacağız. Hem güzergahında kullanmayanlar hem de usulsüz parklar var. Bunları da cezalandıracağız. Bu işi zapturapt altına alacağız" dedi.

Şahin, kaldırımda yürürken vatandaşın tedirgin olduğunu da belirterek, "Sürekli sağımı solumu kontrol edip önlem alacaksam ben kaldırımda yürümüş olmuyorum" diye konuştu. Vali Şahin, yapılacak çalışmayla ilgili tarih de verdi. 2024 yılı turizm sezonu gelmeden kentteki elektrikli scooterlerle ilgili sorunu kökten çözeceklerini ifade etti.