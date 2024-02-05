Antalya'da sulama kanalında ceset bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan bir sulama kanalında bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin havalimanında çalışan Murat Aygün isimli şahsa ait olduğu tespit edildi.

Güncel 05.02.2024 12:54 Giriş: 05.02.2024 12:54

Güncelleme: 05.02.2024 12:58 Kaynak: AA

A- A A+

Antalya'nın Aksu ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Çalkaya Mahallesi Karakoyunlu mevkiindeki sulama kanalında ceset görenler durumu polise bildirdi. Deniz polisince sudan çıkarılan cesedin Murat Aygün'e (33) ait olduğu belirlendi. Havalimanında çalıştığı öğrenilen Aygün'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.