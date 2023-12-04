Antalya'da şüpheli ölüm: Kayıp olarak aranan Damla'nın cansız bedeni bulundu

Antalya’da 4 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Damla Durgun'un cansız bedeni, şehir merkezinden 50 kilometre uzaklıkta kıyıya vurmuş olarak bulundu. Amca Halil Durgun, Damla'nın bacağında kırık, yüzünün ise tanınmaz halde olduğunu söyledi. Olayı soruşturan jandarma, cinayet ihtimalini de değerlendiriyor.

Güncel 04.12.2023 12:58 Giriş: 04.12.2023 12:58

Güncelleme: 04.12.2023 14:45 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: İHA

Antalya'da, 30 Kasım'da kaybolan Damla Durgun'un balıkçılar tarafından denizde cansız bedeni bulundu. Antalya'da yaşayan 17 yaşındaki Damla Durgun, 30 Kasım akşamı evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile, emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından başlatılan arama çalışmalarında Damla Durgun, bulunamadı. Damla Durgun'un, Kemer ilçesinde balıkçılar tarafından denizde cansız bedeni bulundu. Balıkçıların durumu bildirmesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Durgun'un cansız bedeni ekipler tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. "BACAĞI KIRIK, YÜZÜ TANINMAZ HALDE" Teşhis için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Durgun ailesi, 4 gündür kayıp kızlarının cansız bedenini kolundaki dövmeden teşhis etti. Morgda teşhise katılan amca Halil Durgun, Damla'nın bacağının kırık, yüzünün ise tanınmaz halde olduğunu, bu nedenle dövmesinden teşhis ettiklerini söyledi. Damla Durgun'un farklı zamanlarda yine ortadan kaybolduğu, ailesinin, 3 kez kayıp ilanı verdiği öğrenildi. Olayı soruşturan jandarma, cinayet ihtimalini de değerlendiriyor.