Antalya'da, tarihi yok edecek yol projesine tepki

Antalya Kaş ve Demre arasında planlanan otoyol projesi için, Kekova, Myra, Andreake Kaputaş Kanyonu kaya mezarları gibi tarihi ve doğal alanlar tahrip edilirken, 66 binden fazla ağaç katledilecek. İDK toplantısı yapılacak projeye SOL Parti Antalya İl Başkanı Aysel Aydın tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ

Antalya’nın doğal ve tarihi zenginlikleriyle tanınan ve Akdeniz Sahil Yolu olarak da isimlendirilen Finike-Demre-Kaş-Kalkan Devlet Yolu Projesi'nin çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu ilişkin İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı, bugün Ankara'da yapılacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda İDK toplantısı için Demre ve Kaş ilçelerinden de katılım sağlanacak. Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, belediye meclis üyeleri, Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akoy ve yöneticiler Ankara’da olacak.

Projenin ÇED raporunda ise, Kekova, Myra, Andreake Kaputaş Kanyonu kaya mezarları gibi tarihi ve doğal alanları etkileyebileceği, güzergâhtaki 66 binden fazla ağacın kesilmesinin öngörüldüğü yer aldı. Projeye yönelik tepkiler sürerken, SOL Parti Antalya İl Başkanı Aysel Aydın, sit alanlarının içinden geçecek olan hem tarihe hem doğal yaşama büyük zarar verecek bu projenin derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

SOL Parti Antalya İl Başkanı Aysel Aydın

"RANTÇI ANLAYIŞIN TEZAHÜRÜ"

Yol projesinin rantçı anlayışın tezahürü olduğunu belirten Aydın, “Otoyol projesini halk istememektedir. Ancak AKP 21 yıldır halka değil rant ve sermeye çevrelerine kulak vermektedir. Halkın değil sermeyenin çıkarını düşünmektedir. Halka rağmen bu yol projesini yapamazsınız. AKP eliyle Antalya’nın doğası yıllardır göz göre göre katlediliyor. Önce HES’ler ardından maden ve taş ocaklarıyla Antalya’nın doğasına geri dönüşü olmayan zararlar verildi. Şimdi buna birde otoyol projesiyle verilecek zarar eklenecek” dedi.

Yola olur verildiği takdirde Antalya’ya ihanet edileceğini vurgulayan Aydın, şunları dile getirdi: “Piyasacılık ve rantçılık hem doğayı hem de insanı öldürüyor. SOL Parti olarak, suyu, toprağı, havayı, ormanları ve ekosistemleri piyasacı bir anlayışa teslim eden; doğada geri dönülmez tahribatlara yol açan, onları tüketen, kirleten, zehirleyen kapitalist ve emperyalist politikalara ve bu politikaların uygulayıcısı olan AKP’ye karşı mücadeleyi sürdüreceğiz.”

KARAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Antalya Valiliği tarafından 2017’de proje için verilen ÇED gerekli değildir kararına karşı açılan davada, Antalya 4. İdare Mahkemesi 2018 yılında yürütmeyi durdurma kararı verdi. 2019 yılında ise Antalya 2. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak ÇED gerekli değildir kararını iptal ederken, Danıştay da 2020’de kararı onayladı.