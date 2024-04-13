Antalya'da teleferik faciası: Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine, kabin çarptı. Parçalanan kabinde 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı. Teleferik kazası sonrası diğer kabinlerde mahsur kalan 184 kişi için çalışmalar devam ederken tahliye çalışmaları sırasında 3 kişi daha yaralandı. Öte yandan teleferik kazası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güncel 13.04.2024 10:38 Giriş: 13.04.2024 10:38

Güncelleme: 13.04.2024 11:09 Kaynak: İHA

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