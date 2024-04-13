Antalya'da teleferik faciası: Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine, kabin çarptı. Parçalanan kabinde 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı. Teleferik kazası sonrası diğer kabinlerde mahsur kalan 184 kişi için çalışmalar devam ederken tahliye çalışmaları sırasında 3 kişi daha yaralandı. Öte yandan teleferik kazası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi olay anında, 3 kişi de tahliye sırasında yaralandı.
Hattın durması üzerine 24 kabindeki 171 kişi mahsur kaldı.
AFAD Başkanı Okay Memiş, 16 kabindeki 128 kişinin kurtarıldığını, 43 kişi için de çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Öte yandan 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazası cep telefonu kamerasına yansıdı.