Antalya'da teleferik kabini düştü: 1 ölü, 10 yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kabininin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Antalya’nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir belediyesi şirketlerinden ANET’e ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesislerinde sefer helinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken yaralıların bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin kabine ulaşmak için çalışmaları devam ederken Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri , kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bırakıyor.

FAHRETTİN KOCA: 10 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kabinin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Antalya’da meydana gelen teleferik kazasında yaralanan vatandaşların durumu hakkında bilgi verdi. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır. Kaza sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle, toplam 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirilmiştir. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır, sağlık durumları ciddiyet arz etmemekte. Olay sebebiyle diğer 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiden 30’u uzman ekiplerce kurtarıldı, çalışmalar devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kurtarılan ve kurtarılmayı bekleyen kazazedelere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

“PATLAMA SESİ DUYDUK”

Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI BÖCEK’TEN AÇIKLAMA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, teleferik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Başkan Böcek, kaza nedeniyle şu anda 25 kabinde 184 kişinin mahsur kaldığını ve kurtarılmaları için çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Öncelikle geçmiş olsun. Antalya Valiliğimiz kriz masasını hızla oluşturdu. Bu talihsiz kazada öncelikle 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya da aradı. Bursa'dan gece görüşlü helikopterler de geliyor. Şu anda 25 kabinde 184 vatandaşımız var. İnşallah en kısa zamanda onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız. Allah yardımcımız olsun. Uzman ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda onların hepsini kurtarmış olacağız."

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Antalya Valiliği, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının yaşandığı bölgede teleferiklerde mahsur kalan 184 kişiden 40’ının kurtarıldığını, 134 kişinin tahliye çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.28’de Sarısu teleferik hattında bir teleferik direğinin kırılması sonucu 1 kabin hasar görmüş, 24 kabin havada mahsur kalmıştır. Düşen kabinde bulunan 8 vatandaşımızdan maalesef 1970 doğumlu Memiş Gümüş isimli bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 vatandaşımız yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız acil müdahale edilerek hastaneye sevk edilmiştir. Teleferik hattında 24 kabinde mahsur kalan, ulaşılabilir halde bulunan 7 kabindeki 40 vatandaş ekiplerce tahliye edilmiştir. Havada asılı şekilde bulunan 15 kabinde bulunan 134 vatandaşımızın tahliye çalışmaları devam etmektedir" denildi.