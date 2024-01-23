Antalya'da tersine göç başladı

Antalya'da Aralık 2023 itibarıyla konut satışlarında yüzde 40’a yakın, kiralarda ise yüzde 10-15 bandında gerileme yaşandı. Antalya’da göçte bir geri çekilme olduğuna vurgu yapan ATSO Başkanı Bahar, "Antalya’da göçte bir geri çekilme ve hatta tersine göç var" dedi.

Turizm kenti Antalya’da pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından tavan yapan konut satışlarında yüzde 40’a yakın gerileme yaşandı.

Antalya’ya olan göçte bir geri çekilme olduğunu, bununla birlikte tersine göçün başladığını kaydeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, "Antalya’ya olan göçte bir geri çekilme ve hatta tersine göç var. Olması gereken yaşanıyor. Konut fiyatlarında ve kirada yüzde 10-15 gerileme görüyoruz" diye konuştu.

TÜİK verilerine göre aralık ayında Türkiye genelinde yapılan toplam konut satışları geçen yılının aynı ayına göre yüzde 33,4 oranında azalarak 138 bin 577 adet olarak gerçekleşti.

Antalya'da ise aralık ayında 6 bin 743 konut satışının gerçekleştirirken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,6, oranında gerileme yaşandı. Konut fiyatlarında pandemi sonrasında yaşanan artış dışarıya göçü hızlandırdı.

ATSO Başkanı Ali Bahar / AA

"GERİLEME YÜZDE 40’LARA KADAR YÜKSELDİ"

Bahar, konut satışlarındaki bu düşüş trendinin gerek yabancıların oturum izinlerine getirilen kısıtlama, gerekse konut fiyatlarındaki yükseklikler nedeniyle bir süre daha devam edeceğine dikkat çekti.

Başkan Bahar, "Pandemi ve Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşın ardından İstanbul’dan sonra en fazla konut satışı Antalya’da gerçekleşti. Satılan 2 konuttan 1 tanesi yabancılara satıldı. Fakat 2023 itibarıyla konut satışlarımıza ciddi bir azalma olduğunu gördük. TUİK verilerine göre yaklaşık yüzde 33.4 bir gerileme var, Antalya’daki bu gerileme yüzde 40’lara kadar yükseldi. Konut satışlarının düşmesini yabancıların çekilmesi ve göçün durmasına yorumlayamayız. Kredi faizlerinde de çok önemli yükselmelerin olması da konut satışlarının gerilemesinin en büyük etkilerinden bir tanesidir" dedi.



Antalya’nın konut satışlarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından konumunu korumasını da değerlendiren Bahar, "Bu bir takım yabancı göçü almaya devam ettiğimizin, konut ihtiyacının devam ettiğinin göstergesidir. Asıl konu konut ihtiyacının azalması değil, kredi faizlerinin çok yüksek olmasından dolayı konut satışının hızla gerilemesidir. Buna bir önlem gelmesi gerekir, bu böyle devam edemez. İnşaat sektörünce bir takım sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Antalya’da yeni yerleşim alanları açıldı. Alt yapı sorunlarımız giderilmelidir. Hizmetler arttırılmalıdır, yolları açılmalıdır. Kredi faizlerinde bir takım desteklerin açıklanması gerekir, çözüm bulunması gerektiğini düşüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"KONUT ÜRETİMİNDE DE AYAĞIMIZI GAZDAN ÇEKTİĞİMİZİ GÖRÜYORUZ"

Konut fiyatlarının düşmesiyle fiyatlarda bir gerileme olduğuna dikkat çeken Bahar, “Fiyatlarda bir durma gözlemliyoruz, maliyetlerin altına bir indirim olamaz. Burada bir balans gerekiyor, bu balans da enflasyonun düşürülmesi, devletimiz bu konuda ciddi önlemler alıyor. Konut üretiminde de ayağımızı gazdan çektiğimizi görüyoruz. Başlamış ve devam etmekte olan çok miktarda proje var. Biz sahada gördüklerimizi ve olması gerekenleri hem devletimize hem de kanun yapıcıya bildiriyoruz” ifadelerine yer verdi.



Bahar konuşmasını şöyle tamamladı: "Antalya’da göçte bir geri çekilme ve hatta tersine göç var. Olması gereken yaşanıyor. Bunun da olmasını normal karşılıyoruz, konut fiyatlarında ve kirada yüzde 10-15 gerileme biz de görüyoruz. Bunu da olumlu buluyoruz" dedi.