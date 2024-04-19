Antalya'da TIR'ın çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yola çıkan 15 yaşındaki çocuğa TIR çarptı. Ağır yaralanan çocuk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da TIR'ın çarpmasıyla ağır yaralanan 15 yaşındaki Hasan Türker İşbilir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halindeki Aykut Ulutaş'ın kullandığı TIR, aniden yola çıkan 15 yaşındaki Hasan Türker İşbilir isimli çocuğa çarptı.

Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

TIR sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TIR sürücüsü Aykut Ulutaş, köprülü kavşaktan indiği an aniden yola bir kişinin fırladığını, frene basıp direksiyonu kırmasına rağmen çocuğa aracın çarpmasını engelleyemediğini söyledi.