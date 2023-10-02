Antalya'da turistlerin bahşiş karnesi: Japonlar 'Ayıp' diyor

Antalya'ya gelen turistler, hizmet aldıkları otelde memnuniyet derecesine göre personele bahşiş bırakıyor. Avrupalılar arasında en çok bahşiş bırakan Almanlar olurken, Japonlar ayıpladığı için bahşiş vermiyor. Turistler arasında tedavülde olmayan para verenler de çıkıyor.

Turizm kenti Antalya, her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapıyor. Yerli ve yabancı tatilcilerin yıl boyu tercih ettiği kente, en çok yabancı turistler geliyor.

Kente 9 ayda gelen turist sayısı, 11 milyonu geçerken yıl sonuna kadar bu sayının 17 milyonu bulması bekleniyor.

5 yıldızlı otellerdeki her şey dahil sistemin turisti cezbettiği belirtilirken, özellikle konaklamak için gelen tatilciyi kapıda karşılama, hamam, sauna, masaj ve diğer etkinliklerin yanı sıra tatil sonunda uğurlamada verilen hizmetin turistin memnuniyetini artırdığı ifade ediliyor.

Verilen hizmeti değerlendiren turistler ise hizmet aldığı otel çalışanına 'tip', diğer adıyla bahşiş veriyor. Kimi zaman bavul taşıyan, odaya kadar eşlik eden, hamam, sauna, restoran ya da oda hizmetlerinde yardımcı olan otel çalışanları için turistlerden döviz bazında gelen bahşişler de önemli bir kazanç oluyor.

JAPONLAR İÇİN BAHŞİŞ VERMEK AYIP

DHA'nın haberine göre; otellerde bahşiş kutusu ise girişlerde yer alıyor. Bir araştırmaya göre; en çok bahşişi, Avrupalılar içinde Almanlar veriyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Almanya'dan gelen turistler, aldıkları hizmetler karşılığında mutlaka bir tip, bahşiş bırakır. Çünkü onların kültüründe bu var. Oran olarak da hesabın yüzde 10'u kadar olur. Amerikalılar tip vermez çünkü mevcut hesabın içinde olduğunu düşünürler. Ancak hiç vermeyen ve ayıp olduğunu düşünenler de var. Mesela Japonlar asla vermez. Bunu ayıp olarak kabul ederler" dedi.

Kundu bölgesindeki 5 yıldızlı bir tesiste kapı karşılama ve misafirlerin valizlerini taşıyan ekibin şefi Erdal Altundağ, 12 kişilik ekibi ile misafirleri kapıdan karşılayıp gidecekleri gün de uğurladıklarını söyledi. Otelde ilk kendileriyle muhatap olması nedeniyle bahşiş konusunda bonkör davranıldığını belirten Altundağ, "Avrupa ülkelerinden Almanlar çok bahşiş veriyor. Diğer yandan Ruslar da çok bahşiş veren misafirlerimizden. Eskiden misafirlerimiz döviz, banknot verirlerdi, şimdilerde madeniye döndüler. Hatta Türk lirası veren bile var" dedi.

Tip kutusunda 1 ayda 25 bin liralık bahşiş biriktiğini belirten Altundağ, ay sonunda ya da haftalık olarak bahşişlerin personel arasında kıdem durumuna göre dağıtıldığını söyledi.

Otelde misafirlerin valizini taşıyan personelden Mehmet Ali Aktaş, 1 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Aktaş, "Bir keresinde yabancı bir misafirimiz tedavülde olmayan bir para vermişti" diye belirtti.