Antalya'da uzaklaştırma kararı bulunan erkek, evli olduğu kadını katletti

Antalya’da hakkında uzaklaştırma kararı olan erkek, ayrı yaşadığı Antika A'yı bıçaklayarak katletti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde V.A. isimli erkek, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve ayrı yaşadığı kadını katletti.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Varsak Aktoprak Mahallesi’ndeki bir apartman daiesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı bulunan V.A. (51), evli olduğu ancak ayrı yaşadığı Antika A. (52) ile tartıştı.

Tartışma sırasında V. A. isimli erkek, Antika A'yı boynundan bıçakladı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadını öldürdükten sonra kendini iple asarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen V.A'nın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Antika A'nın cansız bedeni ise otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Ekiplerin cinayetle ilgili araştırması sürüyor.