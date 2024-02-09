Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 21 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüs şarampole devrildi. Kazada 21 kişinin yaralandığı, 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 ağır 21 kişi yaralandı.

Kaza, Trabzon-Antalya seferini yapmakta olan Ali Haydar Güven ve Ersan Uçar’ın kullandığı 61 AU 576 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu şarampole devrilmesi sonucunda meydana geldi.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi Manavgat’ta bulunan hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan 1 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

İsmi belirlenen yaralıların isimleri şöyle: Otobüs şoförleri Ali Haydar Güven ve Ersan Uçar, Hatice Köroğlu, Nisanur Çayır, Cahit Demirtaş, Gülizar Erdoğan, Yaşar Çelik, Mehmet Şahin, Selim Gelen, Çiçek Yazar, Oğuzhan Yakar, Emine Bayır, Şükriye Bayır, Şerif Meşe, Ece Meryem Eke, Buse Eke, Deniz Eke, Yeter Eke, Furkan İzzet Yıldırım ve Beyzanur Yıldız.