Antalya'daki teleferik faciası: Başkan Kocagöz’ün tutukluluğuna itiraz reddedildi

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik faciasının ardından tutuklanan ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı ve mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutukluluğuna yapılan itiraz, mahkeme tarafından reddedildi.

Güncel 18.04.2024 17:05 Giriş: 18.04.2024 17:05

Güncelleme: 18.04.2024 17:14 Kaynak: DHA

A- A A+