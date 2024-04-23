Antalya'daki teleferik faciası: Yolcuların uyardığı anlar kameralara yansıdı

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 174 kişinin mahsur kaldığı teleferik faciasına ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, faciadan beş dakika önce yolcuların uyarıda bulunduğu, görevli kişinin sistemi durdurduğu ancak sonrasında tekrar çalıştırdığı görülüyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı, 174 kişinin ise saatlerce mahsur kaldığı teleferik faciasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, teleferik kazasında dosyaya giren güvenlik kamerası kayıtlarına dikkati çekti.

Kayıtlara göre, üst istasyonda kabinden inen iki ayrı yolcu, halatlarda problem gördüklerini belirttikten sonra sistem kapatılıyor ancak 25 saniye sonra tekrar çalıştırılıyor. Ancak hayatını kaybeden Avukat Memiş Gümüş ve ailesinin bindiği kabin teleferik çalıştırıldıktan 50 saniye sonra halatı geçemediği için direğe takılarak söz konusu kaza meydana geliyor.

Saymaz'ın bugün yayımlanan yazısında aktardığına göre, teleferik kazasından önceki beş dakikada şunlar yaşanıyor:

"17.15: Operatör yardımcısı Suphi Kaplan, üst istasyonda halat ve makaraların olduğu alana çıkıyor. Halatı hareket ettiren sistemi kontrol ediyor. Bir olumsuzluk görmediği için aşağıya iniyor.

17.17,41: Avukat Memiş Gümüş, eşi, oğulları ve yakınları üst istasyonda 28 numaralı teleferiğe biniyor.

17.20,11: Mor tişörtlü yolcu üst istasyonda 22 numaralı kabinden inip görevliyi uyarıyor.

17.20,40: Operatör Serkan Yellice, cep telefonuyla konuşarak, alt kontrol odasına giriyor.

17.40,44: Suphi Kaplan, üst kontrol odasına yöneliyor. Yellice ile telefonla konuşarak, arızaları gösteren PLC ekranına bakıyor. Üç yolcu görevliye teleferikte bir sorun olduğunu anlatıyor.

17.21: 21 numaralı kabinden inen üç genç teleferikteki sorunu görevliye anlatıyor. Mor tişörtlü yolcu üst istasyon görevlisine bir şeyler anlatıyor. Aynı dakikanın 37’nci saniyesinde mor tişörtlü yolcu, üzerine siyah ceket giymiş şekilde kontrol odasına girerek, Suphi Kaplan’ı uyarıyor.

50 SANİYA SONRA ... Operatör Serkan Yellice, uyarılar üzerine teleferiği 25 saniye süreyle durduruyor.

17.21,54: Serkan Yellice, alt kontrol odasında ‘Dur’ butonuna basarak, sistemi durduruyor.

17.22,17: Yellice, her ne olduysa 25 saniye sonra teleferiği çalıştırıyor. Yellice, herhangi bir kontrol yapmadan 25 saniye sonra tekrar sistemi çalıştırıyor.

17.22,24: Teleferik hareket ediyor. Yolcunun görevliyi uyardığı an, saat 17.22’de kaza meydana geliyor.

17.22,45: Yolcu üst istasyonda Suphi Kaplan’a bir şeyler anlatmaya devam ederken, kaza meydana geliyor. Kablolarda yoğun hareket ve titreşim görülüyor.

17.22,55: Sistem acil stop moduna geçiyor.

17.23: Serkan Yellice, ekranda görünen arızaları kontrol edip telefonda konuştuğu kişiye aktarıyor. Üst istasyon ile bağlantısı kesiliyor, masaüstündeki güvenlik kameraları kapanıyor.

17.24: Serkan Yellice, odadan koşarak çıkıyor.

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NE OLMUŞTU?

Bayram tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerde tahliyeleri yapılan 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi AFAD'ın koordinesinde yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.