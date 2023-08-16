Antalya'daki yangın 2. gününde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangında ilk belirlemelere göre 60 hektar alan zarar gördü.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen hava araçları yangına müdahale etti.

Havadan müdahale sürerken, vadi içerisinde devam eden ve karadan ulaşımın mümkün olmadığı yangın bölgesine ulaşmak için ekipler ormanda yeni yollar açtı.

Yangına, 6 helikopter, 5 uçak, çevre ilçelerden gelen gelenlerle birlikte 4 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 ekskavatör ile 500'e yakın yer ekibi tarafından müdahale edildi. Havanın kararmasının ardından yangına gece görüş sistemine sahip 2 helikopterle müdahale edildi.

60 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Yangın bölgesine giren jandarma ekipleri, orman görevlileri ile birlikte arazözlerden uzatılan su hortumlarını taşıdı. Havanın yeniden aydınlanmasının ardından helikopter sayısı arttı. Yangında ilk belirlemelere göre 60 hektar alan zarar gördü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Yumaklı, "Antalya, Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.