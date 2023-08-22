Antalya Film Forum'da projelere verilecek ödüller belli oldu

Antalya Film Forum’da ön jüriler tarafından seçilen projeler önümüzdeki günlerde açıklanacak. Projelere verilecek ödüller belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum, bu yıl 8-10 Ekim tarihleri arasında fiziki, 10-12 Ekim tarihleri arasında da çevrimiçi gerçekleşecek.

Antalya Film Forum’un Uzun Metraj Kurmaca Pitching, Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress, Belgesel Work-in-Progress, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching ve Dizi/Kısa Dizi Pitching platformlarında ana jüri tarafından seçilecek projelere verilecek ödüller belli oldu.

Tüm kategoriler için başvuruların geçtiğimiz günlerde sona erdiği Antalya Film Forum’da ön jüriler tarafından seçilen projeler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Antalya Film Forum’da Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından dört kategoride 550 bin TL, Netflix tarafından ise Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu ve Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu’nda toplamda 300 bin TL tutarında ödül verilecek. Aynı zamanda her platformda sektörün önde gelen isim ve kuruluşları özel ödüller verecek.

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda, ana jüri tarafından belirlenecek iki projeden her birine 50 bin TL tutarında ödül verilecek. Ayrıca aynı platformda bir projeye Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü, bir projeye de Filmarka Ekipman Desteği verilecek.

Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu’nda bir proje 100 bin TL tutarında ödülün sahibi olacak. Ana jüri tarafından seçilecek bir projenin 50 bin TL değerindeki Jüri Özel Ödülü’nü kazanacağı platformda bu yıl ilk kez Netflix tarafından 150 bin TL değerinde Netflix Kurmaca Work-in-Progress Platformu Ödülü verilecek. Bu bölümde ayrıca Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü ile Bando Post Renk Düzenleme Ödülü de sahibini bulacak.

Belgesel Work-in-Progress Platformu’nda yer alan projelerden birine ana jüri 100 bin TL değerinde ödülverecek. Aynı zamanda GeniusPark Renk Düzenleme Ödülü ve Başka Sinema Dağıtım Ödülü’nün verileceği platformda Documentary Association of Europe (DAE) Teşvik Ödülü de bulunuyor.

Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nun ana ödülü geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Netflix tarafından üstleniliyor. 150 bin TL değerindeki ana ödül, Netflix’in dizi ve film endüstrisindeki yetenek havuzunu genişletmeye ve geliştirmeye yönelik yürüttüğü Grow Creative desteğiyle verilecek. Aynı zamanda bir projeye de dizi yazarlığı alanında kariyerini geliştirmek isteyen yaratıcıları içerik geliştirme aşamasında uygulamalı eğitimlerle desteklemeyi hedefleyen Netflix Series-Lab Programı Katılım Ödülü verilecek. Platformda yer alacak projelerden biri de Color Up Renk Düzenleme Ödülü’nü kazanacak.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’nda bu yıl 200 bin TL değerinde ödül verilecek. Seçilen film aynı zamanda Fono Film tarafından verilecek Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü’nün de sahibi olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Av. Cansel Tuncer, yönetmenliğini Dr. Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.