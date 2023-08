Antalya Film Forum’da yer alacak ilk projeler belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’da yer alacak ilk projeler açıklandı.

10. Antalya Film Forum, 8-10 Ekim tarihleri arasında fiziki, 10-12 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenecek. Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki kurmaca ve belgesel projelerin desteklendiği Uzun Metraj Kurmaca ve Belgesel Work-in-Progress Platformları’na toplam 10 proje seçildi.

Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu’na gelen 21 başvuruyu Netflix İçerik Alım Yöneticisi Ekin Gabay; yönetmen, senarist, yapımcı İlksen Başarır ve New Horizons Uluslararası Film Festivali Endüstri Direktörü Weronika Czołnowska’dan oluşan seçici kurul değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda Döngü (yönetmen: Erkan Tahhuşoğlu, yapımcı: İris Tahhuşoğlu, ortak yapımcılar: Gazmend Nela, Selda Taşkın); Güzel Bir Gece (yönetmen: Ozan Yoleri, yapımcılar: Ilgım Coşar, Alara Hamamcıoğlu); Karanlıkta Islık Çalanlar (yönetmen: Pınar Yorgancıoğlu, yapımcılar: Zeynep Ekmekçi, Bekir Yusuf Açıksöz, Furkan Besli, Dilde Mahalli, ortak yapımcılar: Vanya Rainova, Sandra Müller, Michael Eckelt); Sahibinden Rahmet (yönetmenler: Gözde Yetişkin, Emre Sert, yapımcılar: Ender Sevim, Kerem Çelebi) ve Suyun Yüzü (yönetmen: Zeynep Köprülü, yapımcı: Utku Zeka) adlı projeler platforma seçildi.

Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu’nda bir proje 100 bin TL tutarındaki ödülün sahibi olacak. Ana jüri tarafından seçilecek bir projenin 50 bin TL değerindeki Jüri Özel Ödülü’nü kazanacağı platformda bu yıl ilk kez Netflix tarafından 150 bin TL değerinde Netflix Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu Ödülü verilecek. Bu bölümde ayrıca Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü ile Bando Post Renk Düzenleme Ödülü de sahibini bulacak.

BELGESELDE 5 PROJE YARIŞACAK

CAT&Docs içerik alım ve dağıtım sorumlusu Aleksandra Derewienko; yazar, yönetmen Berna Gençalp ve IDFA Markets Yöneticisi, yapımcı Selin Melek Murat’tan oluşan seçici kurul 32 projenin başvurduğu Belgesel Work-in-Progress Platformu’na beş proje seçti.

Duvarların Dışında (yönetmen: Mehdi Shabani, yapımcılar: Mehdi Shabani, Naomi Rene Cohen); Son Gecekondu (yönetmen: Aysim Türkmen, yapımcı: Ela Başak Atakan); Suya Düşenler (yönetmen: Selen Heinz, yapımcılar: Yeşim Ustaoğlu, Behrooz Hashemian); Whose Dream Are You Living? (yönetmen: Mohammad Tabarsa, yapımcı: Mahnaz Tafagh, ortak yapımcı: Gülce Öksüz) ve Zamanın Kıyısında Sınav (yönetmen: İlkay Nişancı, yapımcı: Hakan Fıçıcı) bu bölümde yer alacak yapımlar olarak seçildi.

Belgesel Work-in-Progress Platformu’nda yer alan projelerden birine ana jüri 100 bin TL değerinde ödül verecek. Aynı zamanda GeniusPark Renk Düzenleme Ödülü ve Başka Sinema Dağıtım Ödülü’nün verileceği platformda Documentary Association of Europe (DAE) Teşvik Ödülü de bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Av. Cansel Tuncer, yönetmenliğini Dr. Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.