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Antalya milletvekili adayı Mesut Yılmaz, İYİ Parti'den istifa etti

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde İYİ Parti'nin Antalya milletvekili adayı olarak gösterilen Mesut Yılmaz, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Siyaset
  • 16.11.2023 10:45
  • Giriş: 16.11.2023 10:45
  • Güncelleme: 16.11.2023 10:54
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya milletvekili adayı Mesut Yılmaz, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'nin 14 Mayıs genel seçimlerinde Antalya milletvekili adayı olarak gösterdiği Mesut Yılmaz, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 

İstifa kararını sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Yılmaz, "Bugün itibarı ile gördüğüm lüzum üzerine ⁦İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. Hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde İYİ Parti'nin Antalya 10. sıra milletvekili olan Yılmaz, ayrıca siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına ilişkin e-devlet görselini paylaştı. 

İYİ Parti'de geçtiğimiz günlerde Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem gibi isimler de parti ile yollarını ayırmıştı.

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