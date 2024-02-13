Antalya'nın 5 ilçesinde eğitime 1 gün daha ara verildi

Antalya'nın 5 ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle yarın da eğitime ara verildi. Antalya'da meydana gelen şiddetli yağış sonrası sel ve su baskınları yaşanmış bir kişi hayatını kaybetmişti.

Antalya Valiliği, kentte meydana gelen sağanak sebebiyle oluşan sel ve su baskını olayları nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da yarın için eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilik ayrıca, kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personellerinin de 1 gün idari izinli sayılacağını belirtti.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İlimizde dün geceden bu yana devam eden kuvvetli yağış, sel ve taşkınların ardından hayatın normale dönmesi için tüm kurum, kuruluş ve gönüllü vatandaşlarımızla beraber çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, yaptığımız son değerlendirme neticesinde, halen devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle, eğitim başta olmak üzere, kamu hizmetlerinde aksama olmaması ve vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için; 14 Şubat 2024 tarihinde, 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa); eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır. Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat 2024 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır."

Şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde eğitime bugün ara verilmişti.

ANTALYA'YI SAĞANAK VURDU, 1 KİŞİ ÖLDÜ

Antalya'da dün akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kentin birçok noktasında kuvvetli yağış nedeniyle park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı.

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

Etkili olan şiddetli yağış sonrasında meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 24 saatte merkez ilçelerden Kepez'e 280, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yerleşkesine 185, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine 129, Döşemealtı'na 69,5, Serik'e 77 kilogram yağış düştü.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren yağışın, yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.