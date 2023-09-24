Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Güncel 24.09.2023 15:52 Giriş: 24.09.2023 15:52

Güncelleme: 24.09.2023 15:53 Kaynak: AA

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