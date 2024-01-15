Antalya salladı ama yıkamadı

Süper Lig’de haftanın önemli karşılaşmasında Antalyaspor evinde Trabzonspor’la karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar maçın başından sonuna kadar üstün oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Yaren ÇOLAK

Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte bordo-mavili ekip ligde çıktığı 7 deplasman mücadelesinde mağlubiyet yaşamadı. Maçta Antalya daha etkili oynayan taraftı. Bu sonuçla birlikte bordo-mavili ekip puanını 37’ye yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Ev sahibi ekip ise 29 puanla maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi.

Nenad Bjelica döneminde çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın gelişiyle birlikte deplasmanda oynadığı 7 maçta henüz mağlubiyeti yaşamadı. Bordo-mavililer çıktığı 7 deplasman mücadelesinin 3’ünden beraberlikle ayrılırken kalan 4 maçta kazanmayı başararak 15 puan topladı. Karşılaşmanın önemli dakikaları:

2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca’nın sağ kanattan ortasına yükselen kaleci Leite, topu yumrukla uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde önünde bulan Bardhi’nin pas verdiği Fountas, ceza sahası sol çaprazından çektiği şutla topu kaleci Leite’nin solundan ağlara gönderdi: 0-1. 11. dakikada Safuri’nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jehezkel’in şutunda, meşin yuvarlak arka direğe çarpıp oyun alanına döndü. 24. dakikada Visca’nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci Leite topu kontrol etti. 28. dakikada Kaluzinski’nin ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten auta çıktı.

ÇİZGİDEN ÇIKARDI

36. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Erdoğan Yeşilyurt’un pas verdiği Güray Vural’ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, Benkovic çizgi önünden meşin yuvarlağı uzaklaştırarak mutlak gole engel oldu.

45+2. dakikada Fountas’ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Leite topu kornere çeldi. Maçın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde bitirdi.

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

60. dakikada Buksa’nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saric’in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 61. dakikada Safuri’nin sol taraftan kullandığı kornerde ceza yayı önünde topla buluşan Kaluzinski, şutunu çekti. Şutun pas olduğu pozisyonda Veysel Sarı’nın kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

68. dakikada Bitexen Antalyaspor eşitliği yakaladı. Safuri’nin sağ kanattan ortasına ceza alanı içinde yükselen Jehezkel, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan topu filelere gönderdi: 1-1.