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Antalya'ya inen uçakta yolcu polise yumruk attı

Edinburgh’tan Antalya’ya inen uçakta, gözaltına alınmak istenen turist polise yumruk attı. İskoç yolcu, daha sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Güncel
  • 22.04.2024 14:45
  • Giriş: 22.04.2024 14:45
  • Güncelleme: 22.04.2024 14:51
Kaynak: İHA
Antalya'ya inen uçakta yolcu polise yumruk attı

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’tan Antalya’ya inen uçaktaki İskoç yolcu, 'taşkınlık yaptığı' iddiasıyla çağırılan polise yumruk attı. Gözaltına alınan yolcu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Edinburgh-Antalya seferi yapan uçakta 'taşkınlık' yaptığı iddia edilen İskoç yolcu için uçağa polis çağrıldı. 

Bir süre sonra yanına gelen polis ile yolcu tartışmaya başladı. Tartışma sonrası yolcui polise yumruk attı. Olay sonrası gözaltına alınan yolcu çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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