Antalya'ya inen uçakta yolcu polise yumruk attı
Edinburgh’tan Antalya’ya inen uçakta, gözaltına alınmak istenen turist polise yumruk attı. İskoç yolcu, daha sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kaynak: İHA
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’tan Antalya’ya inen uçaktaki İskoç yolcu, 'taşkınlık yaptığı' iddiasıyla çağırılan polise yumruk attı. Gözaltına alınan yolcu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz cumartesi günü Edinburgh-Antalya seferi yapan uçakta 'taşkınlık' yaptığı iddia edilen İskoç yolcu için uçağa polis çağrıldı.
Bir süre sonra yanına gelen polis ile yolcu tartışmaya başladı. Tartışma sonrası yolcui polise yumruk attı. Olay sonrası gözaltına alınan yolcu çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.