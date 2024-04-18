Antalya'yı nem bunalttı: Kenti bulutlar kapladı

Antalya’da nem oranının yüzde 88’e ulaşmasıyla kenti nem bulutları kapladı. Bulutlar nedeniyle görüş mesafesi düşerken, kentin silüetini oluşturan Beydağları da görünmez hale geldi.

Havanın mevsim normallerinde seyrettiği Antalya’da sıcaklık gün içerisinde 24 dereceye kadar ulaştı. Havanın bulutlarla kaplı olduğu kentte nem oranı yüzde 88’e kadar ulaştı. Yüksek nem nedeniyle oluşan nem bulutları ise kenti kapladı. Nem nedeniyle görüş mesafesi düşerken, kentin silüetini oluşturan Beydağları da görünmez hale geldi. Kentin kuşbakışı gözüktüğü yüksek yerlerden denizin görülmediği gözlendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre kentte yarın ve cuma günü bölgesel olarak kuvvetli gökgürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.