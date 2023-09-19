Antalya’da bir kadın av tüfeğiyle katledildi

Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde evli olduğu erkek İbrahim Güzelçolak tarafından av tüfeğiyle vurulan Nadire Güzelçolak, hayatını kaybetti.

Antalya’da bir kadın evli olduğu erkek tarafından katledildi.

Yeniköy Mahallesi 388 Sokak'taki iki katlı evde ikamet eden İbrahim (48) ve Nadire Güzelçolak (42) arasında tartışma yaşandı. İbrahim Güzelçolak, evdeki av tüfeğiyle Nadire Güzelçolak’a ateş açtı.

Güzelçolak'ın daha sonra Döşemealtı Polis Merkezi'ne giderek eşini öldürdüğünü söylemesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Nadire Güzelçolak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gözaltına alınan İbrahim Güzelçolak, polise verdiği ilk ifadede Nadire Güzelçolak’ı “kıskançlık” gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.