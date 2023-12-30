Antalya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelin işçi servisi ile otomobil çarpışması sonucu meydana elen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden araç sürücüsü kurtarma ekibi tarafından araçtan güçlükle çıkarıldı.

Antalya Manavgat'ta otomobil ile servis aracının çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.



Kaza Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Hüseyin Karaköse’nin kullandığı 07 E 6207 plakalı otomobil, Karayolları ekiplerinin çalışma yapması nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı Kızılot Mahallesinde Kızılot ışıklı kavşağına geldiği sırada, karşı yönden gelmekte olan Hasan Ünal’ın kullandığı 07 J 7443 plakalı otel servisi ile çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü 19 yaşındaki Hüseyin Karaköse olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Oğuzhan Bal ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Otomobile çarptıktan sonra trafik ışıklarına çarparak durabilen servis aracında bulunan otel çalışanı yaralılara 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Otel çalışanlarının tamamının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.







