Antalya’da kadın cinayeti: Yılmaz Gündüz isimli erkek tutuklandı

Antalya’da evli olduğu kadını bıçaklayarak katleden Yılmaz Gündüz erkek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya’nın Kepez ilçesinde evli olduğu kadını 17 yerinden bıçaklayarak öldüren Yılmaz Gündüz erkek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Korkunç olay, 15 Ocak gece saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz (33), 'dini nikahla' evli olduğu annesi Burcu Gezersoy (26) ile gece tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Gündüz, Gezersoy’u ekmek bıçağıyla 17 yerinden bıçakladı. Kavga sesleri üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri Burcu Gezersoy'un yaralı olduğunu gördü.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 çocuğu olan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kendisine de zarar veren erkek saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından Uşak’ta toprağa verilmek üzere aile tarafından teslim alındı.



Yılmaz gündüz ise hastanede devam eden tedavisinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.