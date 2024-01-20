Antalya’da sahilde kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde sahil kıyısında bir kadına ait cansız beden bulundu. Cansız bedenin kimliği ve ölüm nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Antalya’da sahilde bir kadına ait cansız beden bulundu.

Serik ilçesinde sabah erken saatlerde Kadriye Turizm Merkezi Sahili’nde otel çalışanları hareketsiz bir kişinin kıyıda olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız beden, olay yeri inceleme ekipleri ile savcı incelemesinin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.