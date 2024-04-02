Antalya’da sahte savcı ve polis operasyonunda 6 tutuklama

Antalya’da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 8 kişiden 6’sı tutuklandı.



Telefonda kendisini ‘cumhuriyet savcısı, hakim, emniyet ve jandarma görevlisi’ olarak tanıtıp, ‘adınız terör örgütüne karıştı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı’ şeklinde söylemlerle baskı altına alarak para ve ziynet eşyalarının elden alınması olaylarına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

5 ayrı olayda 6 farklı müştekinin aynı yöntemle toplam 17 milyon 900 bin lira para ve ziynet eşyalarının elden alınarak dolandırıldığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Antalya ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda, Alanya’da 1 şüpheli, Şanlıurfa ilinde 7 şüpheli olmak üzere olayları organize eden şahısların da arasında bulunduğu toplam 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyaller ve metamfetamin narkotik madde ele geçirildi. “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı.