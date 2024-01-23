Antalya’da sır dolu cesetler

Antalya sahilinde son 6 günde 8 ceset bulundu. Cesetlerin kimlikleri otopsinin ardından kesinleşecek.

Haber Merkezi

Antalya’nın Serik ilçesinde 500 metre aralıkla sahile vurmuş 2 ceset daha bulundu. Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Son 6 günde bulunan ceset sayısı 8’e çıktı.

Kadriye Mahallesi’nde otel çalışanlarının sahilde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sahilde cinsiyetleri ve kimlikleri belirsiz, iskelet haline gelmiş 2 ceset bulundu. Manavgat ilçesinin Çenger Mahallesi’ndeki sahilde 17 Ocak’ta başı ve bir kolu, bir gün sonra da Alanya ilçesinin Konaklı Mahallesi sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulunmuştu. Önceki gün Manavgat’ın Çenger ve Denizkent mahallelerinde cinsiyeti belirlenemeyen 2 ceset, Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi’nde de genç bir kadına ait olduğu tespit edilen ceset kıyıya vurmuştu. Pazar günü de Aksu ilçesinde sahile vurmuş bir ceset daha bulunmuştu. Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada, kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E’ye ait olduğunun değerlendirildiği, 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu bildirilmişti. Cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

MUĞLA’DA BİR CESET

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki sahilde tek kolu olmayan kadın cesedi bulundu. Bir kaçak göçmene ait olduğu tahmin edilen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Hatay’da Asi Nehri tahliye kanalında erkek cesedi bulundu. Son bir hafta içerisinde ilçedeki sulama kanalında bulunan ceset sayısı 3’e yükseldi.