Antalya’da yağmur felakete yol açtı

Aşırı sağanak Antalya’da hayatı durdurdu. Aracında mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti. Turuncu kod uyarısının ardından kentteki beş ilçede okullarda eğitime ara verildi. Yağış bugün de sürecek.

Haber Merkezi

Son yıllarda nüfusu hızla artan ve kiraların rekor kırdığı Antalya sağanak yağışa teslim oldu. Kent merkezinde önceki akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yollar ve alt geçitleri su bastı. Çok sayıda araç sel suyuna kapıldı.

Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı’nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi’ndeki bir otomobilde ise 47 yaşındaki Halil Yıldız’ın cesedine ulaşıldı.

Yurttaşlar mahsur kaldı. (Fotoğraf: DHA)

EĞİTİM DE DURDU

Sel nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik’te dün okullar tatil edildi. Merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime verilen ara bugün de devam edecek.

5 merkez ilçede motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmedi. Kentte bugün de şiddetli yağış bekleniyor. Antalya dışında Burdur, Isparta ve Muğla’da da turuncu kod uyarısı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı; ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Kentte yağmurla birlikte zaman zaman yoğun dolu yağışı da görüldü. İklim uzmanlarının bizi bekleyen ani yağışlara karşı yaptığı uyarılara merkezi ve yerel yönetimlerin adım atması gerektiği bir kez daha gündeme taşındı.

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EN FAZLA YAĞIŞ KEPEZ’DE

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 24 saatte ilçelere metrekare başına düşen yağmur miktarı kilogram olarak şöyle: gerçekleşti:

Kepez: 304,9

Muratpaşa: 233,9

Konyaaltı: 129,2

Serik: 106,9

Kemer: 80,2

Şubatta yıllarca ortalama yağış miktarının 112,7 kilogram olduğu ve en fazla yağışın 2009’da 427,6 kilogram olarak ölçüldüğü bildirildi.