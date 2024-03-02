Antalya’da yol kenarında battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, yol kenarındaki otluk alanda battaniyeye sarılı halde 40'lı yaşlarda bir kadının cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde kadının 2 gün önce öldüğü tahmin edildi.

Antalya’da yol kenarındaki otluk alanda 40 yaşlarında bir kadının cansız bedeni bulundu.

Olay, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokakta meydana geldi. Bisikletiyle ilerleyen Ahmet Üresin isimli şahıs, yol kenarındaki otluk alanda battaniye kenarından bir kişinin ayağını fark etti.

Ahmet Üresin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DARP VE KESİCİ ALET İZİ YOK

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 40 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeninin üzerinden kimlik çıkmazken, vücudunda herhangi bir kesici alet ve darp izinin olmadığı tespit edildi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından 2 gün önce öldüğü tahmin edilen kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.