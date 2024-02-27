Antarktika ana karasında ilk kez kuş gribine rastlandı

Bilim insanları, dünya genelinde yayılmaya devam eden kuş gribinin Antarktika ana karasında ilk kez tespit edildiğini duyurdu. Araştırma ekibinin raporunda, vakanın doğal sınırlara ve mesafeye rağmen ulaştığına yer verildi.

Bilim insanları, Antarktika ana karasında ilk kez kuş gribine (H5N1) rastlandığını açıkladı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Arjantin'in Antarktika bilimsel araştırma istasyonu Primavera Üssü'ndeki bilim insanları, ölen iki kutup martısını inceledi.

Bilim insanları, iki kutup martısında kuş gribi görüldüğüne işaret ederek bunun Antarktika ana karasındaki ilk vakalar olduğunu kaydetti.

DOĞAL SINIRLARA VE MESAFEYE RAĞMEN VAKA GÖRÜLDÜ

Antarktika Araştırmaları Bilimsel Komitesi ise Antarktika'daki Hope Bay'da da H5N1 olduğundan şüphelenilen bazı vakalara rastlandığını bildirdi.

Araştırma ekibinin raporunda, "Bu keşif, kıtayı diğerlerinden ayıran doğal sınırlara ve mesafeye rağmen ilk kez H5N1 virüsünün Antarktika'ya ulaştığını gösteriyor" ifadesi kullanıldı.

2021'DEN BU YANA MİLYONLARCA KUŞ ÖLDÜ

Öte yandan, bilim insanları kuş gribinin dünya genelinde yayılmaya devam ettiğini, virüsün kıta ana karasına göçmen kuşlar tarafından getirilmiş olabileceğini belirtti.

H5N1 olarak adlandırılan kuş gribi nedeniyle 2021'den bu yana milyonlarca kuş telef oldu.