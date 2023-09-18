Antarktika'daki deniz buzu seviyesi, 'akıllara durgunluk verecek derecede düşük'

Antarktika'daki buzullara ait verileri inceleyen Walter Meier, buz seviyesinin "akıllara durgunluk verecek derecede düşük" olduğunu söyledi. NSIDC verilerine göre, yaklaşık 17 milyon kilometrekare olarak ölçülen buzul alanın, eylül ortalamasının 1,5 milyon kilometrekare altında olduğu belirtiliyor.

Çevre 18.09.2023 12:36 Giriş: 18.09.2023 12:36

Güncelleme: 18.09.2023 12:39 Kaynak: AA

A- A A+