Ante Rebic resmen Beşiktaş'ta: Maliyeti açıklandı

Beşiktaş, İtalya'nın Milan takımından Hırvat futbolcu Ante Rebic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Rebic'e yıllık net 2.5 milyon avro garanti ücret ödeneceği bildirildi.

Beşiktaş, Hırvat futbolcu Ante Rebic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bir diğer bildirimde, Rebic transferi için kendisi ve Milan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Rebic ile 2 sezonluk anlaşmaya varıldığı belirtilen bildirimde, oyuncuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.5 milyon avro garanti ücret, 280 bin avro imza parası ve 10 bin avro maç başı ücreti ödeneceği kaydedildi.

Öte yandan Beşiktaş, Rebic transferini sosyal medya hesabından yayınlanan video ile duyurdu.

Rebic, siyah-beyazlılarda 7 numaralı formayı giyecek.

Rebic, dün özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelmişti.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Rebic, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hoca ve takım arkadaşlarımla en yakın zamanda tanışmak istiyorum. Vida ile konuştum ve Beşiktaş'la ilgili çok olumlu bilgiler verdi" ifadelerini kullanmıştı.